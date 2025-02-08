Выход Прибалтики из БРЭЛЛ: последствия для энергосистем России и Белоруссии

Выход Эстонии, Литвы и Латвии из международного электрического кольца БРЭЛЛ не оказал никакого влияния на надежность совместной работы энергосистем России и Белоруссии, а также на функционирование энергосистемы Калининградской области.
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