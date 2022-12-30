Никита Стасишин: «Мы готовы к любым сценариям развития жилищного строительства в нашей стране»

Наверное, закономерно, что самый последний в этом году «недвижимый» разговор BFM.ru состоялся с заместителем главы Минстроя Никитой Стасишиным, в ведении которого находится развитие жилищного рынка страныС какими показателями этот сегмент завершает 2022 год? С какими настроениями вступает в 2023-й? Как проходила «операция по продлению льготной ипотеки на новостройки» и можем ли мы назвать ее завершенной? И правы ли эксперты, предрекающие появление крупного государственного застройщика, способного быстро положить на лопатки всех остальных рыночных игроков? На все эти вопросы BFM.