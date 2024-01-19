Глава дипломатии ЕС обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал палестинское радикальное движение ХАМАС для противостояния и ослабления Палестинской национальной администрации (ПНА), возглавляемую Движением за освобождение Палестины.