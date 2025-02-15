Меликов пообещал бойцу СВО взять под контроль расследование смерти его сестры

Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал участнику спецоперации, что лично будет следить за ходом расследования трагического инцидента с его сестрой, которая умерла после кесарева сечения в Дербентской центральной районной больнице.
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