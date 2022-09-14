Daily Storm

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ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком

ОДКБ направит в Армению миссию во главе с генсеком

Кроме того, будет создана рабочая группа для мониторинга ситуацииСекретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил, что направит в Армению миссию для оценки обстановки после недавнего конфликта на границе с Азербайджаном.

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