Готова ли? Бородина рассказала о планах на третьего ребенка

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что готова к третьему ребенку. На прошлой неделе звезда опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых ее возлюбленный — блогер Николай Сердюков — стоит перед ней на одном колене с кольцом.
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