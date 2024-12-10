Готова ли? Бородина рассказала о планах на третьего ребенка

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что готова к третьему ребенку. На прошлой неделе звезда опубликовала в социальных сетях фотографии, на которых ее возлюбленный — блогер Николай Сердюков — стоит перед ней на одном колене с кольцом.