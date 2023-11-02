Проект «Алабуга» и нездоровые сенсации

ЭМИ-ракета CHAMP - предполагаемый американский аналог российской "Алабуги". Графика Boeing С периодичностью в несколько лет иностранная и отечественная пресса вспоминает о перспективном российском проекте «Алабуга».
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