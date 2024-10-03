Грязный воздух изменил мозг детей

Недавние исследования Университета Калифорнии выявили тревожные связи между уличным загрязнением воздуха и когнитивными различиями в мозгах детей, показывая, что даже уровни загрязнения, ниже стандартов США, могут иметь значительные последствия.
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