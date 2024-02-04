Ксения Собчак предстала в новом образе

Ксения Собчак выложила фото с новой причёской Известная российская журналистка, телеведущая и общественная деятель Ксения Собчак опубликовала в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в новом образе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии