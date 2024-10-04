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Модный форум БРИКС в Москве объединит представителей сотни стран

Участие в международном форуме BRICS+ Fashion Summit, который пройдет в Московском концертном зале «Зарядье» с 3 по 5 октября, подтвердили представители свыше 100 стран.

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