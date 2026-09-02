Билецкий*, «Редис» и «Мадьяр»* собрались под Славянском. Какова здесь роль Москвы?

На последние крупные города ДНР наступает более чем двухсоттысячная армия России. Через полгода после взятия Северска российские войска прошли 25 км в сторону Славянска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Достаточно, чтоб...
- ВС Meridian: США зап...
- Meridian: США зап...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым