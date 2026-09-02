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Несекретные материалы

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Билецкий*, «Редис» и «Мадьяр»* собрались под Славянском. Какова здесь роль Москвы?

Билецкий*, «Редис» и «Мадьяр»* собрались под Славянском. Какова здесь роль Москвы?

На последние крупные города ДНР наступает более чем двухсоттысячная армия России. Через полгода после взятия Северска российские войска прошли 25 км в сторону Славянска.

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