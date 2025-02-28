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Администрация Трампа опубликовала рассекреченные материалы по делу Джеффри Эпштейна. Он обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек

Администрация Трампа опубликовала рассекреченные материалы по делу Джеффри Эпштейна. Он обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек

Генеральный прокурор США Пэм Бонди открыла доступ к правительственным документам, связанным с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации более 250 несовершеннолетних девочек.

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