Администрация Трампа опубликовала рассекреченные материалы по делу Джеффри Эпштейна. Он обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек

Генеральный прокурор США Пэм Бонди открыла доступ к правительственным документам, связанным с делом финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации более 250 несовершеннолетних девочек.
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