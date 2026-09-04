На Украине начали обыски у генпрокурора по делу о мошенничестве

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят операцию в отношении офиса генпрокурора Украины в связи с его причастностью к работе мошеннических колл-центров.