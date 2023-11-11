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Мигранты атакуют россиян. Как заступиться за семью и не стать экстремистом?

Мигранты атакуют россиян. Как заступиться за семью и не стать экстремистом?

Операция МВД «Нелегал-2023» успешно завершена – депортировано более 15 000 нелегалов. Но решило ли это проблему, о которой пытаются не так часто говорить в СМИ? Многих нелегалы не просто нападают на русских людей, но и находятся в федеральном розыске, а иногда и становятся фигурантами уголовных дел о нелегальном обороте наркотиков.

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