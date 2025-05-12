Рыба с неба: 40-килограммовый тунец проломил череп водителю

Мужчина находится в больнице.В Таиланде 40-килограммовый тунец упал на мужчину. Как пишет The Thaiger, спасатели прибыли на пирс Супханава, где обнаружили окровавленного 41-летнего водителя фуры с 5-сантиметровой раной на голове.
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