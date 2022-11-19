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Татьяна Тарасова: «Я не буду следить за ЧМ по футболу. Он мне вообще не интересен»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не будет смотреть чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре.

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