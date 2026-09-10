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Татар-информ

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Терапевт рассказала, какие лекарства при простуде нельзя пить без назначения

Терапевт рассказала, какие лекарства при простуде нельзя пить без назначения

Врач-терапевт Екатерина Сорока в беседе с «Радио 1» отметила, что иногда при простуде люди принимают антибиотики, которые не только не помогают заболевшему, но и ослабляют иммунитет здоровых членов семьи.

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