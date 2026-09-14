Түбән Камада БПЛА һөҗүме вакытында ике яшь кыз һәлак булды

13 сентябрь иртәсендә Түбән Камага беспилотник һөҗүм итү нәтиҗәсендә ике яшь кыз һәлак булды. Алар һөҗүм вакытында Җиңүнең 30 еллыгы урамы һәм Студентлар урамы киселешендә автомобиль эчендә булган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым