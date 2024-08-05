"Товарищ Владимир Соловьёв, Вы с кем работаете?": Команду ведущего обвинили в "работе на врага". И уже не в первый раз

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress В Сети набирает обороты скандал между военным экспертом Юрием Подолякой и ведущими программы "Соловьёв LIVE" Владимиром Соловьёвым, Борисом Якеменко, Арменом Гаспаряном и Юлией Витязевой.
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