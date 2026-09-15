Для маньяка из ВГИКа Гаськова запросили пожизненный срок

"112" Прокуратура запросила для актера Алексея Гаськова наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство девяти молодых девушек и одного мужчины в Московском регионе, а также за преступления против половой неприкосновенности падчерицы и вовлечение ее в распитие алкоголя.