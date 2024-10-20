Поздравляю с Днём отца Андрухив Дениса Богдановича❤️ Пусть везение веселит, Пусть исполнится мечта, И любовь в глазах горит.
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Поздравляю с Днём отца Андрухив Дениса Богдановича❤️ Пусть везение веселит, Пусть исполнится мечта, И любовь в глазах горит.