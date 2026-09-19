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test mazurok

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❗️На конец первого дня выборов явка в Республике Крым составила 24,97% По состоянию на 20:00 18 сентября на выборах депутатов Госдумы проголосовали 370 537 избирателей (24,97%) в Республике Крым, сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

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