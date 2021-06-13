Война жен за наследство Игоря Малашенко едва не обернулась отравлением его годовалой дочери

Спустя два года после самоубийства медиамагната Игоря Малашенко его вдова Божена Рынска все еще воюет за наследство со своей предшественницей - бывшей женой отца-основателя НТВ Еленой Пивоваровой, которая за 20 лет брака родила ему троих детей.
Спустя два года после самоубийства медиамагната Игоря Малашенко его вдова Божена Рынска все еще воюет за наследство со своей предшественницей - бывшей женой отца-основателя НТВ Еленой Пивоваровой, которая за 20 лет брака родила ему троих детей.
Свежие комментарии