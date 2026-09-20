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Мерц подтвердил готовность остаться главой ХДС и продолжить работу канцлера ФРГ

Мерц подтвердил готовность остаться главой ХДС и продолжить работу канцлера ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил готовность сохранить за собой председательство в Христианско-демократическом союзе (ХДС) и продолжить работу на посту канцлера ФРГ.

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