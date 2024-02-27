Днем 27 февраля работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 42 единицы техники и 130 дорожных рабочих

Днем 27 февраля работы по содержанию улично-дорожной сети продолжат 42 единицы техники и 130 дорожных рабочихПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» в ночь с 26 на 27 февраля в работах по уборке дорог города Иванова были задействованы 58 единиц спецтехники.