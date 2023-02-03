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Замгубернатора Андрей Панов рассказал о новых троллейбусах для Новокузнецка

Замгубернатора Андрей Панов рассказал о новых троллейбусах для Новокузнецка

Электротранспорт поступил в города в рамках федерального проекта “Чистый воздух”.Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в своем Telegram-канале сообщил, что в Новокузнецк прибыло три новых троллейбуса.

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