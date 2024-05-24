Личный состав ВСУ обманом отправили на первую линию обороны в Урожайное

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении отправило личный состав на передовую в селе Урожайное, введя их в заблуждение, сообщил ТАСС пленный военнослужащий Нацгвардии Олег Ильиченко.
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