Немцы напуганы. Лучшие инженеры переедут в Россию? "Здесь вашу жену мигрант не тронет"

Русский разработчик позвал уволенных немцев в Россию – поработать на нашу оборонку. Повод для переезда крайне убедительный: немецкое издание Handelsblatt предупредило, что промышленность ФРГ уже в текущем году рискует потерять до 100 тыс.
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