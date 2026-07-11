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Царьград

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Немцы напуганы. Лучшие инженеры переедут в Россию? "Здесь вашу жену мигрант не тронет"

Немцы напуганы. Лучшие инженеры переедут в Россию? "Здесь вашу жену мигрант не тронет"

Русский разработчик позвал уволенных немцев в Россию – поработать на нашу оборонку. Повод для переезда крайне убедительный: немецкое издание Handelsblatt предупредило, что промышленность ФРГ уже в текущем году рискует потерять до 100 тыс.

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