Последний подвиг Аркадия Гайдара: как на самом деле погиб детский писатель

Биографию Аркадия Гайдара в Советском Союзе в общих чертах изучал каждый школьник. Именно в общих. Знали, что он в Гражданскую командовал полком в очень раннем возрасте, после войны писал детские книжки, а потом героически погиб в самом начале Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии