Монреаль стал самым загрязненным городом в мире из-за пожаров

Едкий дым накрыл воскресный Монреаль пеленой из-за все еще действующих лесных пожаров в Канаде, сделав его городом с самым загрязненным воздухом в мире, сообщили в швейцарской компании, специализирующейся на изучении атмосферных загрязнителей.