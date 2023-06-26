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Монреаль стал самым загрязненным городом в мире из-за пожаров

Едкий дым накрыл воскресный Монреаль пеленой из-за все еще действующих лесных пожаров в Канаде, сделав его городом с самым загрязненным воздухом в мире, сообщили в швейцарской компании, специализирующейся на изучении атмосферных загрязнителей.

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