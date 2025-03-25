В Раде объяснили нежелание Зеленского видеть на Украине миротворцев ООН

Дубинский: Французские миротворцы будут выполнять функцию охраны Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский категорически не согласен с идеей ввода миротворцев ООН на территорию страны, поскольку их мандат будет более сбалансированным за счет присутствия в Совбезе ООН России и Соединенных Штатов Америки.