В Chrome найдена критическая уязвимость. Специалисты рекомендуют срочно обновить браузер

Google выпускает срочный патч для Chrome в связи с критической уязвимостьюКомпания Google в срочном порядке выпустила обновление для своего браузера Chrome в ответ на критическую уязвимость, идентифицированную как CVE-2023-6345, которая в настоящее время активно эксплуатируется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии