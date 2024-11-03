Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год

Владимир Путин вручил премию за вклад в укрепление национального единства страны в 2024 году.Так, премии удостоены генеральный директор «Дирекции Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова, замдиректора по выставочной деятельности той же дирекции Павел Дорошенко, а также замначальника управления по общественным проектам в Кремле Алексей Жарич.