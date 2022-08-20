Губернатор Севастополя подтвердил очередную атаку украинского дрона на здание штаба ЧФ РФ

Севастополь Находит своё подтверждение информация об очередной атаке ВСУ на объекты Крыма. Причём речь снова идёт о штабе российского Черноморского флота в городе-герое Севастополе.
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