Военное обозрение

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Губернатор Севастополя подтвердил очередную атаку украинского дрона на здание штаба ЧФ РФ

Губернатор Севастополя подтвердил очередную атаку украинского дрона на здание штаба ЧФ РФ

Севастополь Находит своё подтверждение информация об очередной атаке ВСУ на объекты Крыма. Причём речь снова идёт о штабе российского Черноморского флота в городе-герое Севастополе.

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