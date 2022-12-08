Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Эдуард Латыпов: «Психологически было тяжело. Месяц уже по холодам бегаем, организм отказывается терпеть этот холод»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России в Тюмени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх