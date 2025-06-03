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Пожизненный срок за взрыв в Ступино: шесть жизней и разрушенный дом

Пожизненный срок за взрыв в Ступино: шесть жизней и разрушенный дом

Алексей Зарубин из Ступино получил пожизненный срок за организацию взрыва газа в доме, который унес жизни шести человек, включая его семью.

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