Европа приготовилась к отправке украинцев домой. "Нужны своей стране"

Брюссель — Неужели срок пребывания украинских беженцев в Германии и других странах ЕС, которые приняли их после начала российской СВО, подходит к концу? В настоящее время еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер (бывший министр финансов Австрии) вместе с вице-премьер-министром Украины Алексеем Чернышовым излагают краткосрочные и среднесрочные планы ведомства фон дер Ляйен (Европейской комиссии).