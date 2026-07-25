История и археология: Великая алмазная афера 1872 года: Как разоблачили двух мошенников, разбогатевших на фейковых алмазах

Золотая лихорадка, начавшаяся в Калифорнии в 1848 году, привела к появлению большого количества людей, одержимых идеей разбогатеть на природных богатствах, изобилие которых скрывается в горах и руслах рек.
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