Японские оптовые цены выросли на 6,8% - бизнес продолжает ощущать инфляционное давление

Оптовые цены в Японии в сентябре выросли на 6,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Показатель оказался ниже рыночного прогноза в 7,6%, но всё равно указывает на существенное давление издержек в экономике.
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