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Рууд о травме, из-за которой Оже-Альяссим снялся по ходу 1/8 финала в Шанхае: «Мне показалось, что в четвертом гейме он подвернул колено»

Каспер Рууд высказался о победе над Феликсом Оже-Альяссимом в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае.

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