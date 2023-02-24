Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Украины

Документ поддержала 141 страна, семь выступили против, 32 воздержалисьГенеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, которая посвящена годовщине начала спецоперации РФ на Украине.
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