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Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Украины

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска с Украины

Документ поддержала 141 страна, семь выступили против, 32 воздержалисьГенеральная ассамблея Организации объединенных наций приняла резолюцию, которая посвящена годовщине начала спецоперации РФ на Украине.

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