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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомченко о переходе в «Шанхай»: «Переговоры прошли довольно быстро, организация здесь хорошая. Команда изменилась и должна стать сильнее»

Голкипер Павел Хомченко высказался о переходе в «Шанхай» из «Сочи». «Команда изменилась и должна стать сильнее.

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