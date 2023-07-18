Обзор Peugeot e-Partner 2023 Сколько стоит Peugeot e-Partner? Новый Peugeot…

Сколько стоит Peugeot e-Partner?Новый Peugeot e-Partner 2023 года доступен только в спецификации Pro Long, что означает уровень отделки салона Pro второго уровня с длинной колесной базой (2975 мм), и стоит от 59 990 долларов плюс дорожные расходы.