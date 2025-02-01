Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Израиле воюют сыновья всех министров. И дочери. Жесткое интервью о России историка спецслужб

В Израиле воюют сыновья всех министров. И дочери. Жесткое интервью о России историка спецслужб

Израиль одержал большую промежуточную победу в конфликте с соседями. Вот смотрите. Сектор Газа разрушен, силы "Хезболлы" подорваны, режим Асада в Сирии пал, Ирану нанесён урон в результате бомбардировок его стратегических объектов.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Александр Колпакиди бы поменьше врал ... Воюют  дети чиновников Израиля, ага ..  Аж 2 раза ...
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11 час.
Анатолий Зотов
Израиль = ковровые бомбардировки. Не думаю, что наши люди одобрят такие методы. Сильно не все. А вот диверсионную работу против определённых лиц примут на ура.
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11 час.
n
nyha
всех хохлов побросать в стволы шахт Краснодона.... Вы этого хотите??? писаря.. где там старый гадон алтайский...
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3 час.
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