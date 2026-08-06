ТОФ развернул главные учения года на трёх морских акваториях

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» заняли стартовые позиции на Дальнем Востоке. Всего в манёврах, которые продлятся несколько недель, задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотников морской авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии