ТОФ развернул главные учения года на трёх морских акваториях

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» заняли стартовые позиции на Дальнем Востоке. Всего в манёврах, которые продлятся несколько недель, задействовано свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотников морской авиации.