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Перед отправкой нелегалов властями США на базу Гуантанамо американские морпехи прибыли на Кубу

Перед отправкой нелегалов властями США на базу Гуантанамо американские морпехи прибыли на Кубу

Корпус морской пехоты Соединенных Штатов окажет помощь центру содержания нелегальных мигрантов за пределами территории страны.

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