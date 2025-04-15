В Рязанской области агрессивные цыгане избили русскую девочку. Слуцкий сказал: “Дождёмся, русский народ сам решит эту проблему”

Виктор Борисов

Стесняюсь спросить....они вернутся с оружием в руках....на танках и БТР?Вот меня просто бесит раскручивание этой темы проплаченными степашками и чернильницами...их блеяние--вот вееернутся наааши мааальчики со СВО....вернутся ..люди с подорванным здоровьем искалеченной психикой алкаголь наркотики криминал многих кинут с обещанными льготами выплатами. на них висят кредиты ипотеки их рабочие места заняты "носорогами"......... будут обивать пороги и доказывать что они там были и воевали........постравматический синдром....большинство из них медкомиссия не допустит к госслужбе.Они нуждаются в длительной реабилитации--а этого у нас нет и не предвидится..Будет масса инвалидов ампутантов нуждающихся в дорогостоящем лечении и протезировании.А наше то что ошибочно называется государством --по старой доброй традиции их кинет.А к тому времени "..Вас и вашу дочку пару раз ограбят и изнасилуют в подьезде у матери старушки перед подьездом отнимут сумку с продуктами и дадут по голове а сына в школе изобьет толпа мигрантенышей................... ждать и надеятся очень удобно, но бесперспективно. А если своими именами называть, то это не вера, а инфантилизм и безответственность. Если народ не держит власть в тонусе, то власть держит народ в черном теле. Это в любой стране. И вроде как мы не виноваты ни в чем - мы просто надеялись и верили. Никого не напоминает? Одного президента все обманывают и предают, а он всё верит. Очень доверчивый, всё друзей в мире ищет. Ну или просто лапшу на уши тупым холопам вешает