Кондратьев: на Кубани из-за атаки украинских БПЛА повреждены 5 домов

Падение обломков украинских дронов, атаковавших Краснодарский край в ночь на субботу, стало причиной повреждений в пяти домах на территории Славянского района, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
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