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«Таких актеров на Земле очень мало»: Бондарчук, Вертинская, Галкин и внучка Олега Стриженова скорбят по звезде кино

«Таких актеров на Земле очень мало»: Бондарчук, Вертинская, Галкин и внучка Олега Стриженова скорбят по звезде кино

В воскресенье, 9 февраля, скончался Олег Стриженов. Артисту было 95 лет. Коллеги звезды высказались о потере и выразили соболезнования его близким.

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