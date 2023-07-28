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ВСУ потеряли до взвода личного состава механизированной бригады в районе Благодатного в результате удара РСЗО группировки «Запад»

ВСУ потеряли до взвода личного состава механизированной бригады в районе Благодатного в результате удара РСЗО группировки «Запад»

Украинская армия потеряла до взвода личного состава механизированной бригады в районе населенного пункта Благодатное в результате удара РСЗО группировки «Запад».

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